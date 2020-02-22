Один каршеринг попал в массовое ДТП на КАД, второй застрял на Суздальском, третий притормозил Каменноостровский

Уже трижды за сегодня очевидцы сообщали об инцидентах с каршеринговыми автомобилями в Петербурге.

Утром 22 февраля на внутреннем кольце КАД перед съездом на Софийскую улицу в левой полосе столкнулись четыре автомобиля, в том числе машина «Яндекс.Драйва», рассказывали подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятно, авария обошлась без серьёзных травм.





Небольшой затор на Каменноостровском проспекте в сторону центра образовался из-за брошенного в правой полосе «Рено» сервиса Carenda ближе к пересечению с Кронверкским проспектом. На загруженном Каменноостровском по две полосы в каждую сторону, парковка запрещена, и любая помеха провоцирует пробку. Каршеринг увезли с помощью эвакуатора, пишет читательница «Фонтанки» Мария.

ДТП на Суздальском проспекте проезду не мешает – оно случилось во дворах. Поездка была недолгой: два молодых человека «подвесили» каршеринговый «Мерседес» Е-класса на поребрике, едва выехав с парковочного места, рассказывают в «ДТП и ЧП». На помощь приехала ещё одна машина «Яндекс.Драйва».