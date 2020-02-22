Работающим россиянам среднего возраста дадут отгул для встречи с врачом

Трудящиеся жители России, достигшие среднего возраста, смогут попасть к врачам на рабочей неделе. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс одобрило правительство РФ.

Как сообщается на сайте кабмина 22 февраля, работникам в возрасте 40 лет и старше гарантируется освобождение от работы на один день для диспансеризации. Отгул можно будет взять один раз в год с сохранением должности и среднего заработка.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, его принятие «обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счёт предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения».

Напомним, в прошлом году Минздрав РФ утвердил новый приказ медицинского обследования определенных групп взрослого населения. В нём говорилось, что профосмотры для россиян будут проводиться ежегодно, а диспансеризация — раз в три года. При этом начиная с 40 лет — каждый год.







