Кабаны свили огромные гнёзда в лесу под Петербургом. Блогер рискнул в них прилечь

Гнезда кабанов в Ленинградской области заснял на видео петербуржец и автор YouTube-блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Чтобы согреться зимой, дикие свиньи вырывают ямы и застилают их еловыми ветками. «Гнезда бывают индивидуальные и групповые. Диаметр группового гнезда может достигать 3-4 метров, с толщиной подстилки до полуметра. Число использованных веток может составлять до нескольких тысяч. В устройстве подобного гнезда принимает участие вся семья. Гнезда используются многократно и постоянно обустраиваются», – рассказал Глазков «Фонтанке» 22 февраля.

Сам петербуржец не удержался и тоже прилёг отдохнуть в одно из гнёзд.







