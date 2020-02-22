Глухонемой диссидент Диего Марадона. Участник боев в Сирии водил за нос Интерпол и ФСБ

В Россию экстрадирован 34-летний исламист Расул Мислаев. Он несколько лет находился в международном розыске, меняя маски, имена и политические предпочтения.

О передаче Мислаева российской стороне 22 февраля сообщает ФСБ: «Сторонник радикального ислама в 2013 году выехал в Сирию и участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Уроженца Норильска Мислаева экстрадировали из Албании. Туда он перебрался в 2018 году в составе многочисленной группы сирийских иммигрантов. Мислаев замаскировался под мирного беженца и во время путешествия с Ближнего Востока в Албанию играл роль глухонемого горемыки.

Фото: Интерпол





В албанском городе Дуррес Мислаева поместили в иммиграционный центр. Местной полиции он представился Диего Марадоной. Его личные данные долго оставались тайной, настоящее имя Мислаев называть отказывался. Лишь к лету 2019 года албанцы установили, что россиянин находится в международном розыске по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании. В базе Интерпола он внесен в список наиболее разыскиваемых лиц после того, как Надтеречный суд Чечни избрал ему заочный арест.

При рассмотрении дела в албанском суде перед экстрадицией Мислаев попросил не выдавать его России. Он высказывал опасения за свою жизнь и заявлял, что преследуется по политическим мотивам. Якобы он никакой не боевик, а представитель гуманитарной миссии по оказанию помощи жертвам войны.



