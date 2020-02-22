В центре Петербурга куски штукатурки помяли машину

Автомобиль стал мишенью для «коммунального снаряда» в центре Санкт-Петербурга 22 февраля.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Николай, с дома 4, корпус 1, по Заячьему переулку, что рядом с Суворовским проспектом, обвалилась штукатурка на припаркованные рядом автомобили. Как видно на фото, машины получили значительные повреждения.

«Дом находится в аварийном состоянии, опасно ходить с детьми, постоянно падают детали отделки, и, естественно, никакой помощи от работников ЖЭК, до первой трагедии», – отмечает наш читатель.





По данным архитектурного сайта Citywalls, здание в Заячьем переулке, 4, с несколькими внутренними корпусами было построено в 1904-1906 годах как доходный дом.



