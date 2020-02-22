Посольство РФ потребовало от итальянских властей разъяснений в связи с обысками у биатлонистов

Обыски российских биатлонистов в Антхольце привлекли внимание сотрудников диппредставительства РФ в Италии. Об этом они сообщили в своём официальном аккаунте в Twitter 22 февраля.

«Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений», — говорится в сообщении диппредставительства РФ.

Сегодня утром, напомним, полиция нагрянула в номера биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича, которые прибыли в итальянский Антхольц для участия в чемпионате мира. Как пишет «РБК.Спорт», ситуацию прокомментировал лидер сборной России по биатлону Александр Логинов. По его словам, работники правоохранительных органов вломились в номер, где он проживает с Гараничевым. Их интересовали только личные вещи спортсменов, а именно — мобильные телефоны и ноутбуки.

Предварительную причину случившегося назвал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, отмечает РБК. По его данным, обыски были проведены по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) и могут быть связаны с обнаружением у личного тренера Логинова Александра Касперовича чужой аккредитации на чемпионате мира. Вскоре он подтвердил эту информацию, сказав, что наставник спортсмена приехал на соревнование как турист.





При этом в отделении Корпуса карабинеров автономной итальянской провинции Больцано ТАСС заявили, что проверка российских биатлонистов была инициирована по ордеру местной прокуратуры в связи с подозрением в допинге.

Отметим, обыски спортсменов проходят в преддверии эстафетной гонки ЧМ-2020 в Антхольце. В составе мужской сборной России выступят Логинов и Гараничев, а также Никита Поршнев и Матвей Елисеев.



