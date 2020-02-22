Петербургские врачи спасают младенца: мальчик съел отраву от тараканов

С тяжёлым отравлением госпитализирован ребёнок в Красносельском районе Петербурга. Мальчик наткнулся на ядовитую таблетку.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне вечером скорую вызывали в квартиру на Ленинском проспекте. Помощь потребовалась пятимесячному младенцу. Ребёнка с отравлением госпитализировали в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

По словам родителей, малыш съел таблетку для травли тараканов. Ранее семья в поле зрения социальных работников не попадала.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти добавили, что по факту происшествия проводится проверка.







