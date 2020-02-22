Грета Тунберг в Twitter поддержала российских активистов, выступающих против «чёрного неба»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «режимом чёрного неба»: она сделала репост твитов российских активистов, которые 21 февраля вышли на пикет против загрязнения окружающей среды. Об этом 22 февраля сообщает «Газета.Ru».

Россиянин Аршак Макичян написал в Twitter, что люди умирают от грязного воздуха и необходимо прекратить использовать уголь на всей земле. Соня Епифанцева отметила, что в Москве в этот день было солнечно, а в Красноярске – нет. Там действует режим «чёрное небо» из-за загрязнения воздуха. Этот режим периодически вводится в городе с 2012 года при накоплении загрязняющих веществ в атмосфере. У жителей города в такие дни наблюдаются першение в горле и раздражение глаз.

Фото: скриншот/Twitter.com

21 февраля климатические забастовки прошли в Ирландии, США, Великобритании, Индии, России и многих других странах.







