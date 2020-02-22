Продажу запчастей от противогазов хотят запретить

Свободная реализация комплектующих к средствам защиты от боевых отправляющих веществ будет запрещена. С такой инициативой 21 февраля выступило Министерство обороны РФ.

В настоящее время в перечень продукции, оборот которой ограничен, входят боевые отравляющие вещества, средства защиты от них, а также нормативно-техническая документация на их производство и использование.

Подготовленный проект предусматривает включение в него также запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты. Право выдавать разрешения на приобретение таких товаров делегируют самому военному ведомству. Необходимость принятия таких мер в опубликованных документах не объясняется.







