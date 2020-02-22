В Купчино от здания администрации медики забрали мужчину с простреленной ногой

Пострадавшего в уличном конфликте госпитализировали во Фрунзенском районе Петербурга. Прохожему достался выстрел в ногу.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне около восьми вечера скорую вызывали к 19 дому на улице Будапештской. По этому адресу расположена администрация муниципального округа «Купчино». Помощь потребовалась 40-летнему прохожему. Его медики нашли с огнестрельным ранением правой голени и госпитализировали в тяжёлом состоянии. По словам пострадавшего, в него выстрелил незнакомец.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелка ищет полиция.







