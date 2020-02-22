Правительству России поручено подготовить стратегию по борьбе с ВИЧ

На фоне новостей о росте числа детей, заболевших вирусом иммунодефицита человека, президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ до 90%. Об этом пишет 22 февраля «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался список поручений главы государства по борьбе с вирусом.

Правительство России должно подготовить новую государственную стратегию по противодействию распространению ВИЧ до 2030 года (в 2020 году истекают сроки действующей стратегии) с учётом рекомендаций ВОЗ, которые предусматривают начало лечения антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза. Пока же, по данным Минздрава, в России есть «пул больных», которые стоят на учёте, но ещё не принимают лечение. Долгое время в нашей стране пациенты могли получить лечение только в случае ухудшения своего состояния. В 2019 году, по некоторым данным, были сорваны 175 аукционов по закупке лекарств примерно из 1 тысячи, что объяснялось слишком низкой ценой закупки. Теперь же необходимо «проработать вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями» и проводить централизованные закупки препаратов.

Ключевым группам риска будут уделять приоритетное внимание, для чего планируется разработать единые критерии федерального и регионального финансирования, а также выполнения задач. Ещё одно направление – увеличение охвата тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации (при условии добровольного согласия граждан).







