Сразил жену выстрелом в голову. Петербуржец устроил квартирную пальбу из ружья

Семейный конфликт с помощью оружия решил горожанин в Красногвардейском районе Петербурга. Выстрел в голову отправил в больницу жену.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне около десяти вечера в квартире на Рижской улице выясняли отношения супруги. Нетрезвый муж не стал довольствоваться только словами, вооружился пневматическим ружьём и нацелился на жену. Выстрел услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Приехавшие на место оперативники задержали 37-летнего безработного. Его жену с открытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом височной кости отвезли в больницу. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении агрессора составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).







