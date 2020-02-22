Число погибших от коронавируса в Китае перевалило за 2,3 тысячи человек

В Китае зарегистрировано 2345 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР 22 февраля.

Число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 76 228 человек. За прошедшие сутки количество заразившихся увеличилось на 397 человек, смертельных случаев зафиксировано 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному – в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Заболевание диагностировано у троих россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.







