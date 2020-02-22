«Как из преисподней»: ДТП с «пьяной» фурой, летевшей по встречке на КАД, попало на видео. Очевидцы объясняют, откуда она там взялась

Три человека пострадали на КАД в аварии, больше похожей на остросюжетный кинофильм. Такое, чтобы фура на полном ходу неслась по встречке в лоб плотному потоку, бывает, мягко говоря, нечасто. По словам одного из водителей, диспетчер службы «112», принимавшая его звонок, сначала даже не поверила ему. При этом вантовый мост – один из самых загруженных участков КАД, поздно вечером в пятницу машин там было много. Много и очевидцев – тех, кому удалось уйти от неожиданного «препятствия». ГИБДД сообщает официальную информацию, а очевидцы помогают восстановить детали, которые предстоит проверять полиции.

«Фонтанка» уже писала о фуре, «собравшей грядку машин». По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 февраля около 22 часов на 84-м километре внешнего кольца (Невский район) мужчина 1957 года рождения на «Фредлайнере», двигаясь по встречной полосе движения, совершил столкновение с автомобилями «Ауди» и «Форд Куга». Пострадали один взрослый и два ребёнка. Водитель «Ауди» (мужчина 1971 года рождения) получил травмы средней степени тяжести. Лёгкие повреждения зафиксированы у двух мальчиков из «Форда» – 2010 и 2012 годов рождения. Все они доставлены в лечебные учреждения. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что повреждённых машин было намного больше, предполагая, что аварий произошло несколько, кто-то даже насчитал 10-12 участников. «Мы ехали прямо перед фурой. Я обошла все машины, ушиблись двое, но без травм тяжёлых», – рассказывает Карина.





Откуда взялся грузовик на встречке, рассказывают сразу несколько человек. Он выехал с заправки, расположенной на внешнем кольце на подъезде к Мурманскому шоссе, через заезд, а не через съезд – то есть против движения, и так и поехал дальше. «Я сам еле ушёл от него. После заехал на заправку «Шелл». Там сказали, что пьяный угнал фуру и ещё не смог снять с ручника, так и поехал от заправки», – пишет Николай. «Он выскочил со стоянки и сразу в ряд. Он целенаправленно разгонялся. Я еле увернулся на «Скании», хорошо, машин справа не было. Кричал сразу в рацию. Грузовики-то, получается, были готовы к встрече, а маленькие нет. Водила явно не в себе», – рассказывал Роман. «Кричали, он ноль внимания!!! Я как раз только проехал, развернулся и встал на Уткиной заводи, ему орали в рацию, он молчал», – добавляет Александр. Продолжает Ольга: «А потом, на скорости 90, у него начали отказывать тормоза, он всячески сопротивлялся, но все равно тапку в пол держал. А может, и прямо от заправки начали отказывать, он даже на ручнике поехал. Так сказать, на всякий случай».

Очевидцев и видеозаписей на редкость много, на видео попало и само столкновение.

«Я в двух секундах на вантовом от столкновения лоб в лоб был. Машина перед мной резко ушла в сторону, и фура в лобовом», – вспоминает Владислав. Сергей тоже смог увернуться: «Повезло, что справа окошечко было, и не пришлось таранить... По видео и фото смотрю и понимаю, что прямо за мной через пару машин, видимо, уже аварии случились. А еще там же плавный поворот идет, эффект легкой и страшной неожиданности. Вообще, он прям как из преисподней ехал: черный дым и пыль за ним... Ужас, славу богу, лежу сейчас дома и только вспоминаю об этом». «В этот момент ехал по внутрянке. Думал, ко мне «белочка» пришла))) А нет, на самом деле по встречке», – рассказывает Алексей. Николай сообразил свернуть с трассы: «В минуте позади ехал, увидел, что там что-то творится, съехал на набережную! Это жесть, конечно».







