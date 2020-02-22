Семилетний Демид нуждается в помощи

Демид родился с аномалией – нижнюю долю левого лёгкого заполняют множественные кисты, в полостях которых скапливается жидкость. Но болезнь обнаружили только недавно. Мальчику срочно нужна операция. Помочь могут врачи больницы им. Раухфуса. Однако в рамках ОМС такие операции в клинике не проводят, госквоты на этот вид лечения тоже не выдаются.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Демид Бобров, 7 лет.

Кистозная мальформация нижней доли левого лёгкого.

Требуется операция. Не хватает 166 270 руб.

«В четыре года сын заболел бронхитом, который перешел в воспаление лёгких. Демида лечили антибиотиками. Болезнь отступила, но через два года вернулась. Минувшей осенью сын начал сильно кашлять, причем кашель доходил до рвоты, поднялась температура до 39 градусов, которую не могли сбить две недели. На скорой ребенка увезли в больницу.

У Демида выявили пневмонию, осложнённую плевритом и скоплением жидкости в левом лёгком. Врачи комплексно обследовали сына. Тогда впервые обнаружили врождённую аномалию – нижнюю долю левого лёгкого заполняют множественные кисты, в полостях которых скапливается жидкость. Каждый день болезнь захватывает новые и новые отделы лёгкого и разрушает их. Единственный выход – это операция по удалению нижней доли левого лёгкого.

Помочь мальчику могут врачи Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса, у них есть опыт лечения подобных пороков развития. Но в рамках ОМС проведение операции в данной клинике невозможно, госквоты на этот вид лечения тоже не выдаются. Самим нам не справиться. Пожалуйста, помогите! В семье двое детей, работает только отчим Демида, его родной отец участия в жизни сына не принимает». Алеся Холод, Санкт-Петербург.

Дмитрий Пушкарев, заведующий хирургическим отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«Демиду в ближайшее время необходима операция по удалению нижней доли левого лёгкого, чтобы остановить процесс поражения здоровых отделов легких».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».