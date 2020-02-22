В Италии к российским биатлонистам пришла полиция с обысками

Итальянская полиция проводит обыск в гостиничных номерах российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира. Об этом заявил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов 22 февраля.

«В номерах <…> обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — цитирует Нуждова РИА Новости.

Обыски проходят в номерах у Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича.

Сегодня Гараничев и Логинов, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке. Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля.







