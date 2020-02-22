В Петербурге сильный ветер, в прибрежных районах области – до 24 м/с, возможен снег

Минусовых температур в Санкт-Петербурге в ближайшие дни не ожидается, при этом всё равно можно будет увидеть снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 февраля мокрый снег с дождём вероятен во второй половине дня, при этом температура составит +2...+4 градуса. Ветер сильный, юго-западного и южного направлений. По области в прибрежных районах в конце дня порывы могут достигать 24 м/с. Атмосферное давление понижается.

Ветер и снег, по прогнозу синоптиков, сохранятся на протяжении выходных. В Ленобласти к ночи понедельника местами может похолодать до минус 4 градусов.







