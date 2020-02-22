Роспотребнадзор в борьбе против снюса потерпел фиаско

Санитарному ведомству не удалось проверить компанию и предпринимателей, подозреваемых в продаже никотинсодержащей продукции – аналога запрещенного в России снюса. Такое решение 20 февраля принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Требование о предоставлении пакета документов управление Роспотребнадзора направило ООО «Сидекс». По данным чиновников оно занималось производством запрещенной продукции – снюса. Компанию обязали в трехдневный срок предоставить копии технических условий и технологических инструкций, протоколов лабораторных испытаний, деклараций о соответствии и сертификатов, образцы этикеток и маркировочных ярлыков, товарные накладные на закупленную и реализованную продукцию, поименованный перечень ее получателей, а также информацию о количестве произведенного, закупленного, реализованного и находящегося на хранении товара, копии учредительных документов и иные материалы.

Руководство ООО «Сидекс» отказалось предоставлять большую часть документов, в том числе сообщать источники закупки продукции и данные о ее получателях. По закону уклонение юридического лица от исполнения законного запроса органов государственного контроля технического регулирования карается административным штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Однако арбитражный суд отклонил заявление Роспотребнадзора о привлечении компании к ответственности. По утверждению чиновников поводом для возбуждения дела и запроса документов послужили публикации средств массовой, размещенные на интернет-ресурсах. «Между тем, представленные материалы дела не содержат распечатку с информацией из Интернет ресурсов, на которую имеется ссылка в определении. Суд приходит к выводу об отсутствии у Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу оснований для возбуждения дела об административном правонарушении, а также для направления запроса о предоставлении сведений», – заключила судья Виктория Катарыгина.





В то же время по утверждению самих чиновников санитарного ведомство в отношении ООО «Сидекс» уже вынесен протокол о временном запрете деятельности, производственные помещения опечатаны. Решением районного города деятельность компании приостановлена на 90 суток.

Кроме ООО «Сидекс» в подозрение на продажу снюса были уличены петербургские индивидуальные предприниматели Светлана Швецова и Гулиев Валех Алисафа Оглы. Они также проигнорировали требования Роспотребназора о предоставлении большей части запрошенных документов. Арбитражный суд признал их виновными и наложил административные штрафы в размере 40 тысяч рублей.

В санитарном ведомстве напоминают, что никотинсодержащая продукция – аналог запрещенного в нашей стране снюса, где табак заменен на никотин в значительной дозировке. Указанная продукция по идентификационным признакам, способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.) относится к пищевой продукции и в соответствии с действующим законодательством должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность. При этом, учитывая, что в составе такой продукции имеется никотин в дозировках, значительно превышающих его содержание в обычной табачной продукции (сигаретах), указанный вид продукции нельзя считаться безопасным.

«С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Управлением с декабря 2019 года проверено более 2,5 тысяч объектов торговли, арестовано более 94 тысяч единиц бестабачной никотинсодержащей продукции, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вынесены постановления об административном правонарушении на сумму более 9,5 млн рублей», – отмечают чиновники.