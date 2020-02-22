Кокорину в компанию владелец "Сочи" Ротенберг купил чемпиона мира

ФК "Сочи", являющийся аутсайдером Российской Премьер-лиги, не перестает удивлять зимней трансферной политикой. Эпический переход (формально в аренду) зенитовского нападающего Александра Кокорина не стал его главной сенсацией.На флажке трансферного окна клуб Бориса Ротенберга заявил о переходе чемпиона мира.

Французский защитник Адиль Рами заявлен за футбольный клуб "Сочи", сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). 34-летний футболист внесен в список игроков клуба, который опубликован на сайте лиги.

Предыдущей командой Рами был турецкий "Фенербахче", с которым игрок расторг контракт в пятницу. Ранее защитник выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью", итальянский "Милан". Рами является чемпионом и обладателем Кубка Франции в составе "Лилля", победителем Лиги Европы вместе с "Севильей".

В составе сборной Франции Рами стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы – 2016.



