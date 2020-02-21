Президент Франции: Боевые действия в Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом

Боевые действия в Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом, речь идет о 2 млн мигрантов, заявил Макрон. По словам президента Франции, ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой эскалацией конфликта, Франция и Германия требуют немедленного перемирия.

"В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами", – заявил Макрон. -Ситуация крайне опасна. Вчера погибли еще двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации". По словам французского лидера, Франция и Германия призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога, а также проведению четырехсторонней встречи в стамбульском формате лидеров России, Турции, Франции и Германии.

Напомним, 21 февраля президент Турции Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить эскалацию военных действий в Идлибе, а накануне непростую ситуацию в Идлибе Путин обсуждал в трехсторонних переговорах с главами ФРГ и Франции. Меркель и Макрон заявили, что готовы организовать четырехсторонние переговоры с президентом Эрдоганом.

20 февраля самолеты Су-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Отмечалось, что Турция вела огонь из артиллерии по позициям сирийской армии. Обстрелы были прекращены по требованию российской стороны после того, как соответствующая информация была доведена до Турции.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля.



