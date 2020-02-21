США с понедельника ужесточат экспортный режим в отношении России

МИнторг США заявил о том, что с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе. Изменения коснутся экспорта и реэкспорта товаров, связанных с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия. Теперь на определенные типы продукции американским экспортерам придется получать лицензию.

В частности, речь идет о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.

"Заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа", – говорится в документе. Новые поправки в ведомстве объясняют тем, что Россия недостаточно сотрудничала с США в "проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США", а презумпция отказа объясняется "серьезностью, с которой Соединенные Штаты воспринимают использование Россией нервно-паралитического вещества "Новичок".



