У русской Сары Коннор появилась украинская подражательница. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула карантин в Новых Санжарах

У русской Сары Коннор – петербурженки Аллы Ильиной, покинувшей карантин в Боткинской больнице при помощи взлома электронного замка, появилась украинская подражательница. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая оставила карантин в Новых Санжарах, правда, без порчи имущества медучреждения, остановить чиновницу попросту никто не решился.

Как пишет издание «Страна.ua», Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки. По словам директора санатория Александра Блинова, министр покинула территорию учреждения в 11.55 по местному времени (12:45 мск).

Он отметил, что чиновница поговорила с персоналом и уведомила, что приедет обратно для в пансионат для прохождения процедуры обсервации. Блинов также уточнил, что санаторий готов выделить Скалецкой отдельный домик для проживания, поскольку это нужно для ее работы.

Напомним, вечером 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать зачинщиков и организаторов бунтов в Новых Санжарах у санатория, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы, а также устраивали драки с правоохранителями.



