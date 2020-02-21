"Мы готовы пойти на любые меры для защиты". Премьер Италии готов закрыть границы страны из-за коронавируса

Премьер Италии готов закрыть границы страны из-за коронавируса, Джузеппе Конте не исключил приостановление Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения инфекции. Соответствующее заявление вечером 21 февраля обнародовано им в Facebook.

"Пока мы считаем, что в приостановке Шенгена нет необходимости, но если будут складываться условия, которые требуют обеспечения максимальной предосторожности, мы готовы пойти на любые меры для защиты здоровья населения, – сказал Конте и продолжил. – Ситуация под контролем".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.



