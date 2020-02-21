Постпред РФ в ООН: США снова не выдали визу российскому дипломату

США продолжают игнорировать свои обязательства перед ООН по выдаче виз дипломатам, из-за чего заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Георгий Михно не смог принять участие в мероприятии организации, посвященное борьбе с терроризмом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз, – сказал Небензя. — Такие действия наносят серьезный ущерб репутации США, а также международным усилиям на направлении антитеррора», — цитирует представителя ТАСС.

19 февраля Россия запросила срочное заседание комитета Генассамблеи ООН по сношениям из-за невыдачи визы США главе делегации. В декабре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш игнорирует невыдачу Соединенными Штатами виз российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке.



