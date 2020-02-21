Президент Украины пообещал найти и наказать заказчиков бунтов против возвращения сограждан из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 февраля в видеообращении к согражданам заявил, что заказчики и организаторы столкновений в поселке Новые Санжары Полтавской области из-за размещения там эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев будут установлены и наказаны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми. Нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность", – заявил Зеленский.





Ранее в пятницу Зеленский позвонил украинке, которая осталась в эпицентре коронавируса – городе Ухань. Анастасия Зинченко заявила, что не захотела уезжать на родину из-за собаки, которую не взяли на борт. Зеленский пообещал найти способ эвакуировать и ее.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Позже министр здравоохранения Украины заявила о том, что проведет все 14 дней карантина вместе с эвакуированными из Китая соотечествениками.