«Не став членом «сильных женщин». Шнуров сочинил стих про партию певицы Валерии

Музыкант Сергей Шнуров, накануне вступивший в «Партию Роста», высказался в стихотворной форме о своей коллеге по цеху Валерии, которая также решила начать политическую карьеру. Своё творение лидер группировки «Ленинград» опубликовал в инстаграме 21 февраля.

Где от стоп-крана здесь ключи?

Боюсь во веки не отмоюсь.

Чего-то рано заскочил,





Я в этот сумасшедший поезд.

Но раз запрыгнул на подножку,

Чего уж, так и буду резким,

Придется двигать понемножку,

Как вижу, дерзкую повестку.

При общей вере в суеверия,

От счастья мог бы, чуть не плача,





Перекрестясь, а как иначе,

Вступить бы в партию Валерии.

Вот это был бы вам скандал,

Для обсуждении разных вещи.

Но поспешил и опоздал,

Не став членом «сильных женщин».

Накануне Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». О планах осесть в региональном или федеральном парламенте он выразился туманно: может, да, а может, и нет, и вообще, ему только «значок нацепили». Вслед за Шнуровым в Госдуму решил отправить жену Иосиф Пригожин.