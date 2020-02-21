«Не став членом «сильных женщин». Шнуров сочинил стих про партию певицы Валерии
Музыкант Сергей Шнуров, накануне вступивший в «Партию Роста», высказался в стихотворной форме о своей коллеге по цеху Валерии, которая также решила начать политическую карьеру. Своё творение лидер группировки «Ленинград» опубликовал в инстаграме 21 февраля.
Где от стоп-крана здесь ключи?
Боюсь во веки не отмоюсь.
Чего-то рано заскочил,
Я в этот сумасшедший поезд.
Но раз запрыгнул на подножку,
Чего уж, так и буду резким,
Придется двигать понемножку,
Как вижу, дерзкую повестку.
При общей вере в суеверия,
От счастья мог бы, чуть не плача,
Перекрестясь, а как иначе,
Вступить бы в партию Валерии.
Вот это был бы вам скандал,
Для обсуждении разных вещи.
Но поспешил и опоздал,
Не став членом «сильных женщин».
Накануне Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». О планах осесть в региональном или федеральном парламенте он выразился туманно: может, да, а может, и нет, и вообще, ему только «значок нацепили». Вслед за Шнуровым в Госдуму решил отправить жену Иосиф Пригожин.