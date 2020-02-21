Болгарская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

Священный синод Болгарской Православной Церкви (БПЦ) не примет участия во всеправославном совещании, которое по инициативе иерусалимского патриарха Феофила III состоится 26 февраля в Аммане, говорится в заявлении Священного синода БПЦ, обнародованном в пятницу, 21 февраля.

"В связи с полученным от Его Блаженства патриарха Иерусалимского Феофила III письмом, в котором он приглашает на братское собрание предстоятелей поместных православных Церквей и их делегаций в Аммане, Священный синод Болгарской Православной Церкви объявляет, что воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не станет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании", – говорится в заявлении.

Отмечается, что "Священный синод Болгарской Православной Церкви выражает свою личную братскую любовь к Его Блаженству патриарху Иерусалимскому Феофилу III и глубокое почтение к Иерусалимскому патриархату, тысячелетнему хранителю животворящей Гробницы Господней".

По инициативе иерусалимского патриарха Феофила III через несколько дней в Иордании встретятся предстоятели поместных церквей для решения проблемы раскола православного мира. Во встрече в Аммане ожидается участие нескольких автокефальных Церквей. Помимо Иерусалимской, это Русская, Антиохийская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. Проблему раскола православного мира связывают с предоставлением патриархом Константинопольским Варфоломеем томоса так называемой Православной церкви Украины в начале января прошлого года, а по сути, вхождением её под прямое управление Варфоломеем. Подавляющее большинство поместных церквей не признали ПЦУ и осудили действия патриарха Константинопольского.



