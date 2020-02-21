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Власть
21.02.2020 21:14
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Эрдоган позвонил Путину обсудить Идлиб и Ливию

Кремль подтвердил факт телефонных переговоров президентов Турции и России 21 февраля, подчеркнув, что их инициатором стал Реджеп Тайип Эрдоган. Их содержание тоже оказалось очевидным – главы государств осуждали военный конфликт в Идлибе.

Путин, судя по всему, дипломатично высказался о ситуации, сложившейся в Идлибской зоне деэскалации и о роли в ней турецких военных. "Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", – сообщает по этому поводу Кремль.

Он сообщает о том, что президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы. Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года.


Напомним, накануне непростую ситуацию в Идлибе Путин обсуждал в трехсторонних переговорах с главами ФРГ и Франции. Меркель и Макрон заявили, что готовы организовать четырехсторонние переговоры с президентом Эрдоганом.

Накануне, 20 февраля самолеты Су-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Отмечалось, что Турция вела огонь из артиллерии по позициям сирийской армии. Обстрелы были прекращены по требованию российской стороны после того, как соответствующая информация была доведена до Турции.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране.  При артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом «армию режима Башара Асада» и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР.

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