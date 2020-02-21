На Седова пенсионерку спасали из горящей квартиры через балкон. Мать с младенцем успела выйти через дверь

Квартирный пожар тушили в Невском районе Петербурга вечером 21 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Сообщение о возгорании в 83 доме на улице Седова поступило в ведомство в 19.18. Огонь охватил кладовку в четырёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра.

До приезда пожарных из квартиры успела выйти женщина с двухмесячным ребёнком. 80-летнюю пенсионерку спасатели эвакуировали с балкона. На данный момент пожар ликвидирован.



