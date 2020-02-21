После вопроса Путину Зине Беликовой нашли работу, а её маме предложили отдых в санатории

Петербурженке Зинаиде Беликовой, пожаловавшейся президенту на маленькую пенсию по инвалидности, нашли работу. Об это «Фонтанке» рассказали в пресс-службе администрации Приморского района 21 февраля.

Сегодня Зинаида Беликова встретилась с главой района Николаем Цедом. Петербурженка закончила курсы соцработника, ей предложили работу по профилю. Горожанка согласилась. Также в администрации подобрали работу водителем скорой для сына Зинаиды, а её матери 75-летней пенсионерке предложили отдых в санатории. Однако от них пока согласие не получено.

Зинаида Беликова случайно встретила президента в Петербурге и спросила, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей. Именно столько, по словам петербурженки, составляет её пенсия по инвалидности. «Фонтанка» побывала в гостях у Беликовой, пообщалась с её мамой и увидела холодильник с портретами президента.







