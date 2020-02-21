Сотрудник департамента по новым вызовам МИД России не получил визу в США

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не выдал замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, сообщает RT 21 февраля.

Об этом Небензя рассказал на мероприятии о борьбе с поставками оружия террористам.

«Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Он подчеркнул, что «такие действия наносят серьезный ущерб репутации США».





Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США членам российской делегации является грубым нарушением устава ООН.



