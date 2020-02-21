«Лента» сменила «прописку». Ретейлер окончательно зарегистрировался на Кипре

Продуктовый ретейлер «Лента» поменял юрисдикцию. Как говорится в сообщении компании от 21 февраля, отныне она зарегистрирована в Республике Кипр.

«На основании поданного компанией заявления <...> сегодня Департамент регистрации и ликвидации компаний выдал Компании сертификат о временной регистрации на Кипре», – рассказали в пресс-службе ретейлера. До этого компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Вместе с адресом официальное наименование компании было изменено с Lenta LTD (частная компания с ограниченной ответственностью) на Lenta PLC (публичная компания с ограниченной ответственностью). У нее появились новые учредительный договор и устав.

Депозитарий глобальных депозитарных расписок «Ленты» поменялся с Deutsche Bank Luxembourg S.A. на его аффилированную компанию Deutsche Bank Trust Company Americas. Глобальные депозитарные расписки компании по-прежнему допущены к торгам на Лондонской и Московской биржах и остаются в официальном списке ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании. Условия продолжают регулироваться согласно английскому праву, а смена юрисдикции не повлекла никаких изменений в правах их владельцев.

Решение о смене юрисдикции было принято на внеочередном собрании акционеров 22 октября 2019 года, вскоре после того, как основным акционером ретейлера стала «Севергрупп» Алексея Мордашова. Свое решение компания объясняла желанием оптимизировать расходы на корпоративное управление компанией. Процесс перерегистрации был запущен в начале января.



