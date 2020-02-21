Центробанк Швеции хочет перевести крону в цифру

Центральный банк Швеции начала работу по поиску технического решения для создания электронной кроны. Основой будет служить система блокчейна, сообщает 21 февраля «Коммерсант».

По данным издания, проект реализуется банком совместно с консалтинговой компанией Accenture. Целью работы ЦБ ставит создание «простой и удобной в использовании цифровой валюты» — е-кроны.

«По замыслу банка, е-крона может использоваться в качестве дополнительного к наличным деньгам средства расчетов. Проект, который продлится до конца февраля 2021 года, призван показать, что пользоваться цифровой кроной смогут все желающие, можно хранить ее в цифровом кошельке, расплачиваться ею через него же или через мобильные гаджеты и банковские карты. Правда, все это будет пока тестироваться в режиме симуляции, а не в реальном пространстве. В Центробанке Швеции отметили, что собственно решения о выпуске е-кроны пока нет», – сообщает газета.

Между тем шведам не привыкать использовать альтернативу бумажным деньгам. По данным Центробанка Швеции, в 2018 году в обращении находились наличные на сумму, составляющую лишь 1% ВВП страны. Для сравнения, в еврозоне этот показатель составляет 11%, в США — 8%. И в январе шведский Центробанк совместно с Банком Канады, Банком Англии, ЕЦБ, Центробанком Швейцарии и Банком международных расчетов создали рабочую группу для обсуждения.







