Механизм управления похоронным делом может быть пересмотрен на региональном уровне. Для Петербурга будет отдельный режим

Механизм управления похоронным делом может быть пересмотрен на региональном уровне. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании общественного совета 21 февраля.

«Мы знаем, как это все происходит в деревнях. Надо ли это на уровне субъектов? Может быть, надо посмотреть, чтобы подход был несколько иной. Москва, Санкт-Петербург, Московская область — отдельное регулирование, зачем всю страну подгонять под эту историю? У нас федеративное государство», — цитирует Якушева «Интерфакс».

Президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш предложил Минстрою передать полномочия по ведению похоронного дела с местного самоуправления на губернаторов.

В апреле 2019 года Минстрой разработал законопроект, согласно которому в России могут появиться частные кладбища. Предполагается, что земля будет принадлежать государству, а работать на ней будет частный оператор, с которым заключат договор и внесут в специальный реестр.



