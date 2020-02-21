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Общество
21.02.2020 19:42
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«Требуем перепроверить заявления о пытках». Совет по правам человека обратится к главе СК и генпрокурору РФ по делу «Сети»

Совет по правам человека при президенте России Владимире Путине на заседании в пятницу, 21 февраля, утвердил тексты обращений на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова по фигурантам уголовного дела запрещённой в России организации «Сеть». Об этом «Фонтанке» рассказал член СПЧ, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.

«Формулировки процессуальные. Документы написаны юридическим языком, которым пользуемся в уголовных процессах. Но по сути это требования. Мы требуем перепроверить заявления о пытках к осуждённым и подсудимым по делу «Сети». Мы требуем отменить постановления об отказе в возбуждении уголовных дел каждого фигуранта дела. Именно их заявления о пытках. Формально были проверки каждого такого заявления. По всем по ним был отказ. Мы не рецензируем приговор никоим образом. Мы не вторгаемся в те сферы, с которыми должен разбираться суд. Мы говорим, что люди заявляли о пытках, а полноценных процессуальных проверок не было. То, что было сделано СК, – это безобразно. Имела место имитация проверок. Генпрокуратуру мы просим осуществлять эффективный надзор за новыми проверками СК», – пояснил правозащитник.

Игорь Каляпин подчеркнул, что под обращениями стоит подпись главы Совета Валерия Фадеева.

«Обращения СПЧ Бастрыкину и Краснову будут отправлены во вторник 25 февраля. Тут же они будут опубликованы на сайте Совета. Мы договорились о том, что это будет направлено за подписью главы Совета».


После вынесения Приволжским окружным военным судом 11 февраля в Пензе обвинительного приговора фигурантам дела «Сети» Валерий Фадеев отказался его комментировать. Глава СПЧ сослался на то, что он является «сотрудником администрации президента».

Семеро молодых людей суммарно получили 86 лет в колонии по обвинению в подготовке к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу. Главный обвиняемый, Дмитрий Пчелинцев, получил 18 лет лишения свободы.

Широкий общественный резонанс после приговора ранее привёл к многочисленным открытым письмам самых разных профессиональных сообществ России – от учёных и студентов, аниматоров и программистов до книготорговцев и медиков. Разобраться Верховный суд с «карательной практикой правоохранительных структур» призвал депутат Госдумы, бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов.

«Заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия являются надуманными, данными в соответствии с избранной защитой позицией, – написал в приговоре судья Юрий Клубков. – Суд расценивает их как намеренное введение в заблуждение общественности, направленное на дискредитацию собственных первоначальных показаний и придания уголовному делу значительного общественного резонанса».


 

Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. В ходе суда осуждённые отказались от первоначальных признательных показаний, так как заявляли, что дали их под пытками. В частности, подсудимые утверждали, что якобы сотрудники ФСБ пытали их током, как от стационарных розеток с помощью оголённых проводов, так и с помощью электрошокеров. Проверки Следственного комитета эти заявления не подтвердили.

 


 

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