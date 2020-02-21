Бочка — могила для покойной матери. На теле якобы убитой женщины не нашли следов насилия

В Петербурге госпитализирован фигурант дела о найденной в бочке мертвой женщине. У подозреваемого в убийстве матери Алексея Толчина нашли телесные повреждения, в отличие от тела предполагаемой жертвы.

О госпитализации Толчина объявили в Невском райсуде, где с полудня 21 февраля планировалось избрать меру пресечения, но рассмотрение постоянно откладывалось. Представитель СК перед процессом планировал в изоляторе провести следственные действия с Толчиным, но запаздывал. После доставки фигуранта в суд его защита попросила вызвать скорую помощь.

«Плохо почувствовал себя в изоляторе», – пояснили адвокаты.

На теле и ногах Толчина зафиксировали гематомы, он жалуется на боли в ребре. По словам врачей, осмотр показал предынфарктное состояние. Заседание отложили. Меру пресечения изберут в больнице.





В материалах уголовного дела, представленных в суд, отсутствует подтверждение тому, что в бочке найдено тело матери Толчина, сказал «Фонтанке» адвокат Александр Карпов.

«Протокол опознания отсутствует. В справке из всеволожского морга указано, что доставлен труп неизвестной женщины», – уточнил он.

Результаты судебно-медицинской экспертизы следствие тоже не представило. По данным «Фонтанки», исследование тела показало отсутствие признаков насильственной смерти. Оно подтверждает версию Толчина о естественном характере смерти матери.

Женщина тяжело болела, за неделю до смерти она обращалась в клинику и делала УЗИ щитовидной железы. По утверждению подозреваемого, он не совершал убийство, а бочку в качестве могилы выбрал из страха.

За побег от конвоя в следственном отделе СК Невского района в отношении Толчина возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 313 УК. По обоим составам он подозреваемый.

По версии следствия, Толчин попросил малознакомого экскаваторщика закопать 200-литровую бочку. Случайно открытая крышка явила труп женщины. Экскаваторщик обратился в полицию.