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21.02.2020 21:41
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Как Хуснуллин над Буграми. Первый визит вице-премьера в Петербург прошел в режиме «вжух»

Вице-премьер Марат Хуснуллин перед приездом спросил у петербуржцев, о чем у них болит душа, но поехал по своему маршруту. «Фонтанка» рассказывает, как чиновник сходил в народ и разминулся с Варламовым.

Как Хуснуллин над Буграми. Первый визит вице-премьера в Петербург прошел в режиме «вжух»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Визит недавно назначенного вице-премьера Марата Хуснуллина в Петербург и Ленобласть обставили необычно. Преамбулой стало обращение чиновника, как говорится, к неограниченному кругу лиц через Twitter. Если коротко: вам виднее, где у вас проблемы, вот и мне подскажите – куда смотреть. Ничего сенсационного ему не подсказали, круг болевых точек известен любому читателю «Фонтанки». Однако на этом ресурс открытости Хуснуллина оказался исчерпан: все мероприятия проходили в закрытом режиме, приходилось ждать его же публикаций в соцсетях. В сухом остатке, кроме общих фраз – визит в будущий парк на Добролюбова, обездоленный «Метрострой»  и рекорд по тему ознакомления с проблемами области.

Не то, чтобы любознательный твит вице-премьера посеял надежды, вступления Хуснуллина в Партию Роста точно никто не ждал. Но и настолько закрытого формата тоже. Программу выясняли по знакомым; сперва казалось, что пятницу отдадут Петербургу, субботу – области.
В итоге хронологию уплотнили вдвое, и мероприятия втиснули в один день.

Еще до визита было известно, что вице-премьеру, вероятнее всего, презентуют проект Широкополосной магистрали скоростного движения (горожан тщетно пытаются отучить от названия Восточный скоростной диаметр). Обсуждение состоялось, но в целом не обошлось без потерь. Например, «Метрострой» еще за несколько дней поднимали в ружье, так как Хуснуллина ждали на строящейся станции «Горный институт»: были заготовлены чистые каски и маршруты передвижения на объекте. В принципе, строительство подземки в Петербурге за последнее время превратилось из болевой точки в хронический артрит, так что везти вице-премьера по этому поводу можно было много куда. Не повезли никуда, метростроевцам передали – отбой. Может, оно и правильно: место на Большом проспекте В.О.  ненадежное, там ведь могут и снова спросить, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

Зато вице-премьера свозили на Добролюбова, где на месте несостоявшегося Судебного квартала должен вырасти парк «Тучков буян». Проект отмечен печатью президента :  Владимир Путин сначала его одобрил, потом — если верить Смольному — чуть ли не самолично расчертил, а накануне не пожалел 6 млрд  Именно с Добролюбова, обращаясь к подписичкам, Марат Хуснуллин в итоге и записал самое информативное видео для соцсетей. По его словам, с утра он был занят стратегией транспортного развития Петербурга и области, строительства жилья, железнодорожной инфраструктуры, благоустройства города. Кроме того, говорили об обманутых дольщиках, а на селекторном совещании по строительству дорог наметили «огромное количество мероприятий».


Мимо острова Буяна Хуснуллин поехал в царство славного Дрозденко. Ленобласть готовила вице-премьеру обширную программу: осмотр строящейся транспортной развязки КАД-Мурино, детский сад в Кудрово на 295 мест и школа почти на тысячу учеников в Буграх, все самое лучшее – никаких там проблемных строек. По прибытию в Мурино корреспондентов ждало разочарование — мусор с газона и грязь с обочин дороги, как это принято перед приездом высоких гостей, никто убирать не торопился. Безлюдно было и в школе в Буграх, не считая обязательного набора: местные чиновники разного масштаба и директор школы.

Как Хуснуллин над Буграми. Первый визит вице-премьера в Петербург прошел в режиме «вжух»

Ждать вице-премьера в школе в лучших традициях политических небожителей пришлось два часа. Корреспонденты списали затянувшуюся паузу на дорожные пробки и исследовали свежепостроенное учебное заведение: оно радовало вместительным гардеробом, оснащенным кабинетом труда и наличием мыла в уборной. Курить разрешали только за территорией храма знаний.

Где-то рядом все это время обретался блогер-урбанист Илья Варламов — известный критик петербургских человейников. Новость о приезде вице-премьера его удивила, но диалог с чиновником не заинтересовал.

Спустя два часа твердым шагом Хуснуллин вошел в здание. Времени не терял — отправился на осмотр школы, которой 1 сентября предстоит принять первых учеников. Корреспондентам «Фонтанки» удалось дойти в плотном кортеже вице-премьера до второго этажа. Дальше сопровождающие преградили путь и настоятельно посоветовали «подождать внизу». Поскучать пришлось не более двух минут — показалась делегация.

Смотреть в новом окне автор видео Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Вице-премьера сопровождал замглавы Ленобласти по строительству Михаил Москвин. Краткая одобрительная речь, пожатие рук, пожелание удачи, и неприметная компания двинулась дальше. По плану — в Кудрово; но по дороге стало известно: детсад отменяется, вице-премьер отправился прямиком в аэропорт.

В соцсетях вице-премьера интересантов информировали оперативно. Через час после поездки в Инстаграме Хуснуллина появился отчет о работе. «Много проблем накоплено годами, много вопросов, которые связаны с ростом, с развитием региона. Но я вижу, что абсолютно системная работа построена», – отрапортовал вице-премьер.

Час спустя просветить общественность решился и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он бодро сообщил в Инстаграме, что рабочая встреча «была очень деловой и конкретной». И главное — правительство рассмотрит вопрос о расширении федеральной программы «Стимул». Ну дай бог.

Ирина Корбат, Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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