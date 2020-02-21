«Пискаревский» выплюнул «Клевер». Продукты Пискаревского молзавода частично не добрались до полок из-за закрытия единственного дистрибутора

Молока, сметаны и творога лишились Prisma и «Реалъ», а также около сотни несетевых магазинов. Наладить прямые поставки удастся не всем, предупреждает производитель. Участники рынка не исключают новой волны банкротств в оптовом звене — катализатором выступит все тот же крах «Интерторга».

автор фото Виктор Коротаев/Коммерсантъ

О том, что продукция «Пискаревского молочного завода» 21 февраля исчезла из магазинов некоторых петербургских ретейлеров, рассказали читатели «Фонтанки» и подтвердил сам производитель. Причиной остановки отгрузок стало прекращение работы дистрибьюторской компании «Клевер». «Покупатели, которые работали с ним, остались без продукции. Мы делаем все возможное, чтобы решить вопрос о работе напрямую», – прокомментировал «Фонтанке» заместитель генерального директора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев.

По словам участников рынка, в последние годы компания «Клевер» фактически являлась единственным официальным партнером «Пискаревского», обслуживая небольшие сети и одиночные магазины, тогда как с федеральными игроками производитель заключил прямые договоры. Сам «Пискаревский» утверждает, что дистрибьюторов у него нет, а «Клевер» был «одним из покупателей, который возит другим, поменьше».

Уход «Клевера» стал неожиданностью для рынка и работников самой компании. Как рассказали «Фонтанке» в одной из розничных сетей, вчера без объяснения причины компания не привезла товары. 21 февраля сотрудники дистрибьютора пояснили, что начальство уведомило их, что бизнес останавливает работу и в их услугах более не нуждается. Получить комментарий от «Клевера» не удалось — его телефоны не отвечают.

Поставщик работал под юрлицами ООО «Торговый дом «Клевер» и ООО «ТДК». Владельцем и генеральным директором обоих является Вячеслав Травников. По данным СПАРК, суммарная выручка компаний за 2018 год в сумме составила 981 млн рублей, прибыль – всего 3,5 млн рублей. Основным контрагентом был именно «Пискаревский», хотя продукция других компаний тоже присутствовала в портфеле.





Исков к поставщику в арбитраже нет. Но, как рассказали «Фонтанке» источники, знакомые с состоянием дел в компании, «Клевер», подобно многим дистрибьюторам, в последние годы испытывал финансовые сложности. И, очевидно, осознал, что надежды на улучшение нет. «Многие воспринимают убытки как временное явление, но если временное явление затягивается, то может не хватить ресурсов, чтобы продолжать деятельность», – говорит один из собеседников. «Наценки дистрибьюторов все меньше, а затраты все больше», – говорит топ-менеджер одного из клиентов. Окончательно «добить» бизнес могло введение системы «Меркурий». Это дополнительные издержки для оптовика. При этом часть небольших магазинчиков могли отказаться от его услуг, чтобы не тратиться на «Меркурий» и уйти «в тень».

Для самого «Пискаревского» утрата контрагента с 20-летним стажем — ситуация неприятная, но не критичная. В основном компания давно перешла на прямые поставки. Через «Клевер» отгружалось примерно 7–8% продукции, рассказывает Георгий Житмарев.

Сложнее ситуация у ретейлеров. По словам Георгия Житмарева, в общей сложности без молока, творога и сметаны осталось около 150 точек. Ретейлеру «Семишагофф» «Пискаревский» уже начал прямые поставки, «Реалъ» и Prisma начнут их получать в середине следующей недели. «Электронный документооборот и «Меркурий» (система электронной ветеринарной сертификации. — Прим. ред.) не позволяют быстро начать отгрузки», – пояснил топ-менеджер.

В «Реалъ» не на шутку расстроены даже временным отсутствием на полках популярного бренда. «Продукция «Пискаревского» – своего рода маркер. Многие покупатели считают, что, если её нет, магазин закрывается», – говорит совладелец компании Александр Мышинский. В Prisma сообщили, что дадут оценку ситуации «после праздников». «Пока мы анализируем, что произошло», – сказала представитель финского ретейлера Юлия Рулько.

Собственники одиночных магазинов опасаются, что больше не смогут получать продукцию. Во-первых, «Пискаревский» работает напрямую с теми, кто делает разовые закупки от 80 кг, тогда как через «Клевер» они закупали и по 20–30 кг. Во-вторых, не все они освоили работу с ЭВС «Меркурий». В «Пискаревском» такого развития событий не исключают. «Мы не ставили задачу быть 100% во всей рознице, будем работать с теми, с кем способны работать», – говорит Георгий Житмарев.

Отсутствие на полках популярной и доступной по цене продукции может спровоцировать отток клиентов в крупные сети, опасаются торговцы. «Пискаревский», пожалуй, единственный производитель «молочки», который дает одинаковые цены — что федеральным сетям, что одиночным магазинам. «Он никогда не проводит акций, считая, что товар должен продаваться за ту цену, которую стоит», — рассказал один из ретейлеров. Максимальная разница по цене продукции «Пискаревского» на полках крупных и локальных игроков может составлять 5–10%. При этом у других производителей разница может достигать 30%.

Слабое звено

Закрытие «Клевера» вписывается в общую тенденцию схлопывания оптового бизнеса на продовольственном рынке, говорят его участники. Так, главным уходом 2019 года стало прекращение бизнеса крупного дистрибьютора «Фудлайн» с оборотом 7,3 млрд рублей, принадлежащего совладельцу молочного производителя «Галактика» Максиму Иванову. Как рассказывала «Фонтанка», это спровоцировало, в том числе, проблемы и у самого завода, вынуждая его спешно искать нового инвестора.

Находится в стадии ликвидации и молочный дистрибьютор «4Ф». Финансовые проблемы компании повлекли прекращение работы розничного проекта владельцев — сети «Естный». Покинули рынок также поставщики молока «Борис и Павел» и «Нордмилк», обе с оборотом примерно 1 млрд рублей.

Проблемы наблюдаются не только у молочников: всего, по данным СПАРК, в Петербурге за последнее время прекратили деятельность или находятся в состоянии ликвидации полсотни продовольственных оптовых компаний с оборотом от полумиллиарда рублей. В числе ликвидируемых компаний, к примеру, поставщики морепродуктов – ООО «ТК Август» и ООО «Камелия Сифуд», обе с оборотом почти 2,5 млрд рублей.

На фоне снижения покупательской способности как ретейлеры, так и производители ведут ожесточенные ценовые войны за покупателя. И дистрибьюторы часто оказываются в этой пищевой цепочке лишним звеном. «Закончилось время роста объемов «во что бы то ни стало», настало время возвращаться к старой модели, когда надо смотреть за рентабельностью», – рассуждает топ-менеджер одного из крупных молочных производителей. Кроме того, крупные ретейлеры инвестируют в собственную логистику и строят собственные распределительные центры, что позволяет им работать с производителями без посредников.

Новую череду закрытий и банкротств может спровоцировать уход с рынка крупного ретейлера «Интерторг», накопившего перед поставщиками долги как минимум в 7 млрд рублей. Шансы на возмещение призрачны: первым в очереди кредиторов стоит Сбербанк, которому компания задолжала 8 млрд рублей.

Жертвой краха «Интерторга», к примеру, уже стал фруктовый дистрибьютор «Фрут Сэт» с оборотом 5,7 млрд рублей. По словам ретейлеров, поставщик уже свернул деятельность. Сайт компании не работает, телефон не обслуживается. По данным арбитража, компания пытается взыскать с «Интерторга» 135 млн рублей.

Галина Бояркова,





«Фонтанка.ру»