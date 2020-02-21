На Канарах задержали россиянку по запросу США. Ей грозит пожизненный срок

В аэропорту Тенерифе на Канарских островах испанская полиция задержала россиянку Ольгу Красилову. Как сообщили 21 февраля в МИД РФ, задержание могло произойти после обращения властей США.

Красилова является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений», на Канарах она была в служебной командировке в составе официальной делегации. Задержание произошло еще 14 февраля, уточнили дипломаты. С тех пор она находится в одной из тюрем Тенерифе.

Как сообщает Russia Today, Красилова якобы объявлена в международный розыск по делу о передаче данных биометрии третьим лицам. В случае экстрадиции в США ей грозит пожизненный срок. По данным издания, женщина родом из Новосибирской области, с 2008-го по 2019 год в Москве она работала клерком в посольстве США — снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После того как отдел закрыли, она и перешла на работу во Всероссийский центр карантина растений, где занималась переводами.



