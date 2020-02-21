Экипаж судна Fri Dolphin, членами которого были и жители Петербурга, отравился ядом для грызунов

Один человек с Fri Dolphin погиб, остальные оказались в больнице после обработки трюмов от грызунов и шторма. Судно задержано во французском порту Брест до выяснения обстоятельств происшествия. Об этом сообщает 21 февраля калининградское отделение Российского профсоюза моряков.

Всего, как заявил председатель объединения, на борту Fri Dolphin было семь человек, из которых пятеро – россияне (жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга), а также двое латышей.

«Они вышли из порта в ураганный шторм, на судне остались остаточные явления фумигации – обработки трюмов [от грызунов]. При шторме, вероятно, остатки отравы задувало из трюмов в жилые помещения – люди угорели», – сказал представитель профсоюза.

Капитан судна вызвал вертолет, однако он не смог сесть сразу из-за шторма. После приземления морякам поставили капельницы, которые позволили им довести судно до порта. После чего пятеро были увезен в больницу, капитана повезли в полицию, а потом в больницу. Кок Fri Dolphin погиб.

В четверг в российском посольстве во Франции ТАСС сообщили, что осведомлены о ситуации с отравлением российских моряков и поддерживают контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.



