Собака обошла новую премьер-министра Финляндии в конкурсе на звание жителя Тампере-2020

Премьер-министр Санна Марин, к которой пару месяцев назад было приковано внимание всех мировых СМИ из-за ее молодости, не смогла опередить в конкурсе «Житель Тампере-2020» звезду Instagram – немецкую овчарку по кличке Топи. Об этом 21 февраля сообщает местная газета Tamperelainen, которая проводила состязание.

Жителям предлагалось выбрать одного из 13 кандидатов, который, по их мнению, внёс наибольший вклад в развитие и популярность города. Несмотря на то, что прожившая большую часть своей жизни в Тампере Санна Марин возглавляла горсовет, а в декабре 2019-го стала самым молодым премьер-министром в мире, любовь пользователей завоевала собака Топи, у которой 133 тысячи подписчиков в Instagram, – она собрала 15% голосов. Поклонники пса объяснили свой выбор тем, что Топи дарит хорошее настроение и помогает полюбить Тампере. Впрочем, многие проголосовавшие за него были иностранцами.

Топи был выбран почётным жителем своего города после пяти лет публичной жизни – по признанию хозяйки, она выкладывает фото своего питомца каждые один-два дня.





Пёс обошёл премьер-министра всего на 0,5%.