Увидеть Бугры за 9 минут. Вице-премьер Хуснуллин в режиме блица проинспектировал проблемный район Ленобласти

автор фото — Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Вице-премьер по строительству Марат Хуснуллин 21 февраля осмотрел строящиеся в Буграх объекты социальной инфраструктуры, передает корреспондент «Фонтанки». Для инспекции выбрали школу, которую возводили с участием федерального бюджета.

По информации «Фонтанки», первоначальный план включал в себя осмотр строящихся детского сада в Кудрово, транспортной развязки с КАД и уже введенной в эксплуатацию школы в Буграх. Мероприятие сократили до посещения учебного учреждения, которое осенью должно открыть двери школьникам.

На инспекцию здания Хуснуллин потратил 9 минут, федерального чиновника сопровождал вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.





Здание на 950 мест возвело ООО «Петербургская строительная компания». Проект реализовали в рамках федеральной программы «Стимул». Из 678 млн рублей, стоимости строительства соцобъекта, 446 млн — федеральные средства, остальное вложили область и Всеволожский район.

Ранее вице-премьер анонсировал в «Твиттере» рабочую поездку в Петербург и попросил жителей написать в комментариях о том, на что необходимо обратить внимание. Пользователи оставили более 700 комментариев. О том, куда отправляли Хуснуллина местные жители, читайте на «Фонтанке».