Британцы не хотят ездить на общественном транспорте из-за цен и опозданий

Согласно исследованиям, проведенным в Британии, больше трети граждан страны продолжают отдавать предпочтение личному транспорту. Число британцев, пользующихся исключительно собственными автомобилями и избегающих общественного транспорта, за последние годы постоянно увеличивается.

Три года назад автомобиль для ежедневных поездок использовали всего 27 процентов жителей Соединенного Королевства, в 2018 году их было уже 33 процента, а в 2019-м эта цифра достигла 35 процентов, сообщает Fleetworld, ссылаясь на исследование, проведенное компания RAC. Согласно его результатам, только 14 процентов британцев заявили, что стали меньше использовать личные автомобили.

Основной причиной, по которым личный транспорт оказывается предпочтительнее, опрошенные британцы назвали удобство. Прежде всего это касается семейных поездок и путешествий на дальние расстояния, а также возможности добраться «от двери до двери» без пересадок.

В то же время, более половины британцев (57%) теоретически были бы готовы пересесть на общественный транспорт, если бы он был лучше. Среди недостатков – излишне высокая, по мнению британцев, цена, а также недостаточное качество обслуживания, неудобное расписание, которое к тому же часто не соблюдается, небольшой выбор маршрутов и способов передвижения как на длинные, так и на короткие расстояния.





Несмотря на то, что правительство Великобритании и местные органы власти стараются всячески поощрять жителей острова использовать альтернативы личному транспорту, вплоть до велосипедов, 73 процента водителей заявляют, что им будет трудно приспособиться к жизни без автомобиля. В то же время общественный транспорт они видят, как слишком дорогой и ненадежный, чтобы быть жизнеспособной альтернативой.

Автобусные перевозки в Британии в 2018-2019 годах достигли самого низкого уровня за все время. И только 65 процентов британских поездов приходят на станции назначения с опозданием менее одной минуты, говорится в исследовании.