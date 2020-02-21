«Откуда ты приехала, да ты знаешь, кто мой муж?!» Дорого-богато одетая петербурженка избила воспитателя продлёнки на глазах у детей

Родители гимназии Приморского района вступились за избитого воспитателя группы продлённого дня. Женщину ударила кулаком одна из мамочек, рабочий день сотрудница образовательного учреждения закончила с сотрясением головного мозга в больнице.

Как рассказала «Фонтанке» мама второклассницы Светлана 21 февраля, родители обратились с коллективным письмом к директору 540-й гимназии Ирине Ипатовой, чтобы защитить воспитательницу Гюзель Макулову.

63-летняя Макулова присматривает за второклашками на продлёнке. Накануне, когда её подопечные стояли в очереди в столовой, пятиклассница попыталась растолкать малышей. Воспитательница сделала девочке замечание, та развернулась и убежала.

После обеда дети отправились на улицу. По словам Светланы, к Макуловой подбежала «дорого-богато одетая дама». «Она спросила: "Вы сделали замечание моему ребёнку?" Воспитательница, ответила, что да. Та, ничего не выясняя, начала бить сумкой по голове, руками по лицу, — рассказала Светлана. — Она начала говорить: "Да откуда ты приехала, да кто ты такая? Да ты знаешь, кто мой муж, да ты знаешь, кто я?!"».





Мамочка выплеснула агрессию и покинула территорию школы. Гюзель Макулова поехала в 34-й отдел полиции, где написала заявление, а затем в травмпункт. Ночь пострадавшая провела в больнице, врачи диагностировали у неё ушиб головы и сотрясение головного мозга.

В администрации Приморского района «Фонтанке» рассказали, что в гимназии №540 подтвердили конфликт между воспитателем группы продлённого дня и мамой одной из школьниц. Сейчас воспитательница находится на больничном.