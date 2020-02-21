Китайская Geely для тех, кто боится выходить из дома, начала продавать автомобили онлайн

Продажи автомобилей в Китае в первой половине февраля, по данным СМИ, упали на 92 процента. По большей части потому, что люди просто боятся выходить на улицу, настолько, что даже за продуктами посылают вместо себя радиоуправляемую модель. Что уж говорить о посещении автосалонов.

Компания Geely нашла своеобразное решение этой проблемы, запустив полноценный онлайн-магазин и наладив службу доставки автомобилей прямо к дому покупателей, сообщает 21 февраля Reuters. Через сайт компании можно не только выбрать и оформить покупку автомобиля, но и заказать пробную поездку, указав желательное место и время. Во всех случаях посещение автосалона не требуется, компания сама доставит автомобиль прямо к дому клиента как для тест-драйва, так и для окончательного оформления покупки.

Другие автопроизводители, работающие на китайском рынке, тоже начали активнее продвигать свою продукцию через интернет. Для Tesla такие продажи через сеть не в новинку, но к американской компании присоединились уже BMW и Mercedes.

Для Geely это тоже не первый опыт работы через сеть, однако ранее это были продажи через партнерские компании, такие как Tmall, JD.com и suning.com. Теперь же компания впервые напрямую продает автомобили со своего собственного сайта.

В России автомобилями через интернет еще с весны 2019 года пробует торговать китайская марка Cherry.



