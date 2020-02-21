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Общество
21.02.2020 18:12
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«Шнуров не найдёт новых поклонников и потеряет старых». Политтехнолог Александр Ершов про удаление музыкантом старых постов о политике в Instagram

Музыкант, и с 20 февраля 2020 года политик, Сергей Шнуров удалил из своего аккаунта в Instagram старые записи. Под нож пошли все посты до октября 2018 года, где, в том числе, упоминался Владимир Путин и трудности его личной жизни, а также клирики РПЦ вместе со сравнениями храмов и борделей. 

«Тот факт, что Шнуров удалил из соцсетей свои посты с критикой и стёбом на власть, это ошибка. Он может не найти новых поклонников, но потеряет старых. Более того, удалив эти посты, он снизил свою ценность для этой политической конструкции (Шнуров вступил в «Партию Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. – Прим. ред.)», – комментирует "Фонтанке" политические последствия редактуры собственных высказываний музыканта Александр Ершов, политпсихолог и политтехнолог, который в 1996 году помог победе Владимира Яковлева на выборах губернатора Петербурга.

Само появление Сергея Шнурова в качестве игрока в русской политике ослабляет потенциал радикальной оппозиции, уверен эксперт. А вовлечение в партстроительство таких персонажей, как создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров, художник Вася Ложкин, писатель Захар Прилепин, музыкант Сергей Шнуров, а теперь ещё и певица Валерия, – это нормально. 

«Это стандартная мировая практика, которая выгодна и малым партиям, и большим. Малые получают раскрученные медийные лица и, соответственно, шанс пройти в Госдуму. Если они не проходят в Госдуму, то большие пропорционально делят между собой собранные малыми голоса – это дополнительные мандаты. Медийные лица, в свою очередь, получают возможность конвертировать свою известность в политику – в солидном возрасте это может быть одним из выходов из творческого кризиса. Наличие эпатажных медийных лиц в политическом пространстве позволяет компенсировать отсутствие графы «против всех» – на этом фланге Жириновский теперь будет не одинок. Единственные, кто проигрывают от этой истории, – радикально-оппозиционные партии, поскольку их потенциальный электорат размывается между такими малыми партиями со сходной (благодаря новым лицам) риторикой», – добавил Александр Ершов.


О возможном выдвижении в Госдуму Валерии «Фонтанке» ранее сообщил ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. 

«Не исключаю, что тот же Серёжа Шнуров, как и Валерия, могут принести в Думе большую пользу и для общества, и для государства. Я уверен, что и Шнуров, и Валерия пойдут туда не ради денег. Деньги они смогли уже заработать», – сказал Пригожин в интервью «Фонтанке». 

Ранее Ксения Собчак пожелала удачи молодому политику Шнурову и вспомнила, как он над ней насмехался, когда в политику пошла она. Плановые выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.


© Фонтанка.Ру
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