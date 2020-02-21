«Столб сыпался на женщину с коляской». На перекрестке Доблести и Казакова машина улетела на тротуар

Столкновение двух автомобилей в Красносельском районе Петербурга вечером 21 февраля закончилось полетом одного из них на тротуар. Жертвой ДТП пал светофорный столб, фонарный устоял.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке улицы Доблести с улицей Маршала Казакова столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mitsubishi Pajero. От удара легковушку вынесло на тротуар, она снесла стойку со светофором и знаком пешеходного перехода и ударилась задней частью о фонарный столб, наклонив его.

О пострадавших не сообщается. На фото видно, что на месте работала реанимация. «Одна машина точно в тотал, – пишет очевидец Николай. – Там столб был в багажнике».





По словам участницы группы Надежды, осколки со столба попали на женщину-пешехода. «Столб сыпался (стекла и железные палки) на женщину с коляской. Она переходила в момент аварии дорогу. Могло все закончиться ещё печальнее», – рассказывает она.

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По словам автомобилистов, подобные ДТП на этом перекрестке не редкость, причем схема у них похожая: один поворачивает, другой едет прямо. В середине января в результате ДТП на тротуар вылетело такси, а за неделю до этого еще одно такси не пропустило «Ладу». В результате пострадали двое мужчин и ребенок.