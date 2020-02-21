В Смольном посмотрели поздравление работников моргов. Руководителя учреждения ждёт разговор из-за стриптиза

Комитет по здравоохранению Петербурга изучает детали вечеринки со стриптизом в городском бюро судебно-медицинских экспертиз. Об этом «Фонтанке» рассказали в Смольном 21 февраля.

«Руководитель учреждения Игорь Лобан сегодня в командировке, возвращается из нее и проведет разбирательство на месте. По результату скажем, были ли какие-то нарушения», — добавили в комитете.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видео из городского бюро судебно-медицинских экспертиз, на котором работников моргов поздравляет профессиональная стриптизёрша. Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко подтвердил, что приходила «барышня и поздравляла». «Девушка как девушка», — отметил он.



