Минздрав Пермского края не нашел нарушений в действиях врача, выгнавшего из кабинета пациента с ВИЧ
Врачебная этика не нарушена, врачебная тайна соблюдена. Об этом по итогам проверки инцидента, который произошел 17 февраля в поликлинике поселка Ныроба между врачом и пациентом с ВИЧ, заявила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
Молодым медикам со студенческой скамьи внушают, что всё, что ты услышал от пациента,?—?касается в первую очередь его самого, затем?—?медицинского работника, и никогда?—?окружающих. Этот важнейший момент в работе врача называется «врачебной тайной». Она имеет медицинские, правовые и этические аспекты. Для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья, администрацией больницы была создана комиссия. Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами. Также сегодня в Чердынь выехал мой заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированнных, которые примут участие в круглом столе по вопросам организации медицинской помощи таким пациентам. К участию в нем приглашены и медицинские работники северного куста, ответственные за работу с ВИЧ-инфицированными людьми.
«Молодым медикам со студенческой скамьи внушают, что всё, что ты услышал от пациента,?—?касается в первую очередь его самого, затем?—?медицинского работника, и никогда?—?окружающих. Этот важнейший момент в работе врача называется «врачебной тайной». Она имеет медицинские, правовые и этические аспекты», – написала чиновница в своем instagram 21 февраля.
Она также сообщила, что для проверки всех обстоятельств произошедшего была создана комиссия. Её представители провели беседы с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию.
«В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны», – заявила Мелехова.
Одновременно с этим министр уверила, что пациенту, о котором писали СМИ, все-таки выписали рецепты на необходимые препараты. В поселок выехали специалисты министерства по ВИЧ.
История в Ныробе произошла, когда недавно освободившийся из колонии мужчина с ВИЧ-статусом обратился в поликлинику за рецептами на лекарства. Услышав вопрос, терапевт с криками: «Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» – убежала в регистратуру.