Минздрав Пермского края не нашел нарушений в действиях врача, выгнавшего из кабинета пациента с ВИЧ

Врачебная этика не нарушена, врачебная тайна соблюдена. Об этом по итогам проверки инцидента, который произошел 17 февраля в поликлинике поселка Ныроба между врачом и пациентом с ВИЧ, заявила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

«Молодым медикам со студенческой скамьи внушают, что всё, что ты услышал от пациента,?—?касается в первую очередь его самого, затем?—?медицинского работника, и никогда?—?окружающих. Этот важнейший момент в работе врача называется «врачебной тайной». Она имеет медицинские, правовые и этические аспекты», – написала чиновница в своем instagram 21 февраля.

Она также сообщила, что для проверки всех обстоятельств произошедшего была создана комиссия. Её представители провели беседы с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию.





«В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны», – заявила Мелехова.

Одновременно с этим министр уверила, что пациенту, о котором писали СМИ, все-таки выписали рецепты на необходимые препараты. В поселок выехали специалисты министерства по ВИЧ.

История в Ныробе произошла, когда недавно освободившийся из колонии мужчина с ВИЧ-статусом обратился в поликлинику за рецептами на лекарства. Услышав вопрос, терапевт с криками: «Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!» – убежала в регистратуру.



