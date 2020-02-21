«Женский голос должен громче звучать с думских трибун». Оксана Пушкина поприветствовала Валерию-политика

Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала возможное пришествие в политику певицы Валерии. Как она написала 21 февраля в своем телеграм-канале, певица является ее единомышленницей.

«Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике. С моими инициативами по законопроекту о профилактике домашнего насилия, по беби-боксам, по вопросам равенства возможностей, я буду очень рада иметь таких единомышленниц и единомышленников как в парламенте, так и в жизни. Женский голос должен громче звучать с думских трибун, а женский взгляд должен менять законодательство во благо всего общества», – пишет Пушкина.

Напомним, муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин заявил «Фонтанке» 21 февраля, что певица может пойти в политику вслед за Сергеем Шнуровым. Он уточнил, что в Госдуме Валерия могла бы заняться женскими вопросами и как раз стать союзницей Оксаны Пушкиной. Подробнее читайте в интервью Пригожина нашему изданию.



